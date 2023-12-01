Події

18:27 01.12.2023

Термін подання заявок на посаду голови НАЗК продовжено до 22 грудня

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Термін подання заявок на посаду голови НАЗК продовжено до 22 грудня

Конкурсна комісія з відбору глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжила термін подання документів для кандидатів до 22 грудня.

"Основною причиною перенесення термінів стала низька кількість отриманих станом на 30 листопада заявок (23, як було озвучено під час засідання комісії). Комісія взяла до уваги також фактор війни - потенційним кандидатам, особливо військовослужбовцям, могло забракнути часу, щоб зібрати й надіслати всі необхідні документи", - повідомляє пресслужба НАЗК у п'ятницю.

При цьому наголошується, що кандидати, які вже подали документи, можуть доопрацювати й подати на заміну свої пакети документів.

Прийом документів на конкурс розпочався 13 листопада і мав тривати до 1 грудня. 

Теги: #конкурс #назк

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