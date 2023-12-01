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10:37 01.12.2023

Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

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Зеленський: Війна з Росією переходить у нову фазу з настанням зими

Війна з Росією перебуває на новому етапі, оскільки зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не приніс бажаних результатів через брак зброї і сухопутних військ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима загалом - це нова фаза війни", - зазначив Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

Він наголосив, що, попри невдачі, Україна не має наміру здаватися.

На запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу, він дав складну відповідь. "Послухайте, ми не відступаємо, я задоволений. Ми боремося з другою армією світу, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволеним, але й не можу занадто скаржитися", - пояснив президент.

Він дав відверту оцінку контрнаступу минулого літа. "Ми хотіли отримати швидші результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав він.

За його словами, Україна не отримала від союзників усього необхідного озброєння, а обмеження в чисельності збройних сил не дали змоги швидко перейти в наступ.

"Потужностей не вистачає, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися, що ми маємо капітулювати. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що нам належить", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні вдалося домогтися невеликих територіальних успіхів у боротьбі з краще озброєним й укріпленим противником.

Крім того, міць Чорноморського флоту Москви зменшилася після українських атак, які прорвали систему ППО й завдали удару по його штаб-квартирі в окупованому Криму, додав Зеленський.

 

Теги: #зима #війна #зеленський

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