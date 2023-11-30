Омбудсмени України та РФ на умовах взаємних домовленостей відвідали по 119 полонених військовослужбовців - Лубінець

Омбудсмен України Дмитро Лубінець і Росії Тетяна Москалькова на умовах взаємних домовленостей своїх Офісів відвідали по 119 полонених військовослужбовців з метою моніторингу умов їх утримання, повідомив Лубінець.

""На Росії" відвідали 119 українських захисників, які зараз перебувають у полоні. Це вдалося зробити завдяки взаємним домовленостям Офісів Уповноваженого в Україні та РФ. Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Як Лубінець розповів, співробітники українського Офісу омбудсмена поспілкувалися з росіянами і вкотре переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій. Зокрема, "кожен російський військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки. Що стосується медичної допомоги, то вона також надається за зверненнями військовополонених. Також кожному передали гуманітарні пакети з речами та продуктами".

Зі свого боку, представники Офісу омбудсмена РФ провели зустрічі з українськими захисниками.

"За їхніми словами, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які незабаром передадуть адресатам", - написав Лубінець.