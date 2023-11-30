Окупанти завдали 43 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу один ракетний і 43 авіаційні удари по території України, а також здійснили 34 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також від початку доби російські окупанти атакували Україну сімома ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131, з яких п'ять знищено силами і засобами протиповітряної оборони.

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Іванівки Харківської області, Кам'янки та Новоандріївки Запорізької області, Тягинки та Кринків Херсонської області.

Артилерійського та мінометного обстрілу з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка, Костянтинівка і Вугледар Донецької області, Херсон та Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.