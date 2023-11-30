Заарештовано $1,5 млн криптоактивів, знайдених в ексглави Держспецзв'язку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного бюро України наклав арешт на криптовалюту, яку вилучили під час обшуку в колишнього голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щиголя.

Як повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, заарештовано вилучену криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття - $1,2 млн), TRX у кількості 331 одиниці ($35) і 6,9 біткойнів ($275 тис).

Як повідомлялося, 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Щиголя з посади. Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим посадовим особам унаслідок реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку в 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.