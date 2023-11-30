Події

12:32 30.11.2023

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено ТЕЦ у південному регіоні - "Укренерго"

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Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено ТЕЦ у південному регіоні - "Укренерго"

У ніч на четвер артилерійськими обстрілами пошкоджено теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у південному регіоні, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

За її даними, є руйнування будівель і обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялося, можливості для електропостачання обмежені.

Крім того, в роботу ввімкнувся блок на одній із теплових електростанцій (ТЕС), ввімкнуто в роботу останню з пошкоджених негодою магістральних високовольтних ліній 330 кВ. Надійність живлення південного регіону відновлено.

"Електроенергії, яку виробляють українські станції, наразі достатньо для забезпечення потреб побутових і юридичних споживачів. Сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії за сонячними електростанціями", - уточнили в компанії.

Імпорт електроенергії здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови.

Лімітів споживання не вводили. Графіки відключень не вводилися і не прогнозуються. Водночас у вечірні години 16:00 -18:00 в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії.

"Використання графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію економно", - наголосили в НЕК.

Станом на ранок 30 грудня знеструмленими через негоду залишається 191 населений пункт у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Сумській області.

Теги: #тец #обстріл

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