Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено ТЕЦ у південному регіоні - "Укренерго"
У ніч на четвер артилерійськими обстрілами пошкоджено теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у південному регіоні, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
За її даними, є руйнування будівель і обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялося, можливості для електропостачання обмежені.
Крім того, в роботу ввімкнувся блок на одній із теплових електростанцій (ТЕС), ввімкнуто в роботу останню з пошкоджених негодою магістральних високовольтних ліній 330 кВ. Надійність живлення південного регіону відновлено.
"Електроенергії, яку виробляють українські станції, наразі достатньо для забезпечення потреб побутових і юридичних споживачів. Сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії за сонячними електростанціями", - уточнили в компанії.
Імпорт електроенергії здійснюється переважно в нічні та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови.
Лімітів споживання не вводили. Графіки відключень не вводилися і не прогнозуються. Водночас у вечірні години 16:00 -18:00 в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії.
"Використання графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію економно", - наголосили в НЕК.
Станом на ранок 30 грудня знеструмленими через негоду залишається 191 населений пункт у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Сумській області.