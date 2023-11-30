Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort розпочинають реалізацію трьох нових готельних проєктів у Поляниці та Яблуниці Івано-Франківської області, а також у Вінниці, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компаній.

"Кожен із готелів стане найкращим у своєму сегменті в цих регіонах. Ми прагнемо з кожним новим об'єктом посилювати статус України на міжнародній арені як сильного готельного гравця", - прокоментував засновник і СЕО Ribas Артур Лупашко.

До проєктування п'ятизіркового готелю в Буковелі залучено Archimatika. Готель буде семиповерховий, на 143 номери, його назву ще не затверджено. Це третя черга проєкту Ama Family Resort, перша (блоковані малоповерхові будинки) і друга (середньоповерховий апарт-готель) перебувають на стадії будівництва.

Теж в Івано-Франківській області, в Яблуниці, буде створено автентичне котеджне містечко PÓTAY. Його розроблено спільно з архітектурно-будівельною компанією COSMOS in. У 47 котеджах загалом 63 номери. Кожен із котеджів із видом на Говерлу та Петрос.

У центрі Вінниці з'явиться п'ятиповерховий апарт-готель WOL на 78 номерів, він створений спільно з дизайн-бюро TEMO.

Усі три проєкти будує Ama Family Resort Ігоря Ільчишена, управлятиме ними Ribas Hotels Group.

За словами засновника і СЕО Ama Family Resort Ігоря Ільчишена, котеджне містечко PÓTAY вже почали будувати, його введуть в експлуатацію у 2 кварталі 2025 року. Готель у Буковелі почнуть будувати навесні 2024 року, його введення в експлуатацію заплановано на 2 квартал 2027 року. Будівництво проєкту WOL у Вінниці розпочнеться взимку 2024 року, а його завершення відбудеться у 3 кварталі 2025 року.

"Усі три об'єкти будуть створені за унікальним концептом. Вони задаватимуть на ринку тренд на створення якісних готельних проєктів, у які хочеться приїжджати та інвестувати", - зазначив Ігор Ільчишен.

За словами партнерів проєкту, окупність проєкту PÓTAY у Яблуниці становить приблизно 9,1 років, WOL у Вінниці - приблизно 9,3 років, готелю в Буковелі - 10 років.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glampings. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Наразі компанія активно масштабується на світовому ринку та надає високосервісні готельні послуги в таких країнах, як Індонезія, Італія, Польща, Австрія, Вірменія, Казахстан.