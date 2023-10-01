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12:42 01.10.2023

Українська сміливість має принести Україні мир - Зеленський

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Українська сміливість має принести Україні мир - Зеленський

Українська сміливість має принести Україні мир, а стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в неділю в Києві на церемонії складання присяги випускників військових ліцеїв і вручення державних нагород.

“Українська сміливість має принести Україні мир. Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. Наша єдність має дозволити нам пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупанта з нашої землі. І це буде. Сміливість, стійкість, єдність - те, чого не можна втрачати, щоб не втратити Україну”, - заявив він.

За словами глави держави, “наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства, єдність, яку ми бережемо”.

“Україна має історично найбільшу підтримку світу. І хоча буває, що насуваються хмари, які приносять сумніви, сила нашого світлого прагнення до свободи, здатна, як сонце, пробити будь-які хмари”, - сказав він.

“Більше ніколи жодного разу Україна не платитиме майбутнім своїх дітей своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою”, - наголосив президент.

“585 днів повномасштабної та 8 років гібридної війни забрали багато українських життів. Хоробрих життів. Усі вони стали життям України. І перед усіма ними ми зобов’язані гарантувати свободу для нашої держави”, - заявив Зеленський.

Теги: #захисники

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