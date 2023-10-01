Події

10:42 01.10.2023

В Анкарі біля урядових будівель пролунав вибух

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За повідомленнями турецьких ЗМІ, у неділю в центрі столиці Туреччини - Анкарі - пролунав гучний вибух, повідомляє сайт Alarabia.net.

Причина вибуху в районі парламенту та МВС наразі не відома.

Парламент планує повернутися до роботи в неділю після літніх канікул.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що терорист-смертник активував вибуховий пристрій біля його міністерства в неділю, а другого нападника було вбито в перестрілці з поліцією.

Алі Ерлікая повідомив, що винуватці теракту в Анкарі намагалися обстріляти штаб-квартиру Департаменту громадської безпеки за допомогою ручних гранат.

За його словами, двоє поліцейських дістали легких поранень під час нападу в столиці Туреччини Анкарі. Напад стався за кілька годин до того, як парламент мав знову відкритися після літніх канікул.

Сили безпеки оточили будівлю парламенту й перекрили всі прилеглі дороги. 

Теги: #вибух #анкара

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