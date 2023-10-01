Великобританія посилить підготовку українських солдатів - Шаппс

Грант Шаппс розповів, що провів переговори з керівництвом армії щодо переміщення "великої кількості навчання та виробництва" військової техніки в Україну. Він також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні, повідомляє The Telegraph у суботу ввечері.

Після поїздки до Києва минулого тижня пан Шаппс також розповів, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським про те, як британський військово-морський флот може зіграти роль у захисті комерційних судів від атак Росії у Чорному морі.

Обидва кроки ознаменували б значну ескалацію участі Великої Британії у захисті України від нападів Володимира Путіна.

У рамках очолюваної Великобританією операції "Інтерфлекс" понад 20 000 новобранців Збройних сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року, вивчаючи бойові навички на таких базах, як Солсбері-Плейн, яку Шаппс відвідав у п'ятницю.

Члени НАТО, включаючи Великобританію, уникають проведення офіційних програм навчання в Україні через ризик залучення особового складу до бойових дій з Росією. Торік Росія, зважаючи на все, завдала удару по базі, де знаходилися іноземні добровольці, приблизно 30 ракетами.

Однак після брифінгу з генералом сером Патріком Сандерсом, начальником Генерального штабу та іншими високопоставленими співробітниками Солсбері-Плейн, пан Шаппс сказав: "Сьогодні я говорив про те, щоб зрештою наблизити навчання і фактично провести його в Україні".

Окремо, запевнивши в середу Зеленського, що Великобританія "продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною", Шаппс припустив, що Великобританія готується грати більш активну роль, допомагаючи країні захищатися від нападів у Чорному морі, де Росія все частіше нападає на вантажні судна, що перевозять зерно .

"Важливо, щоб ми не дозволили ситуації за умовчанням встановити, що якимось чином міжнародне судноплавство у цих водах заборонено. Тому я думаю, що є багато місць, де Британія може допомогти порадою. [Я] обговорював це з президентом Зеленським та багатьма іншими цього тижня", зазначив він.

Пропозиція військово-морської підтримки у Чорному морі призведе до ескалації участі Великобританії у конфлікті.

Заяви міністра оборони, зважаючи на все, знаменують собою зміну підходу уряду до публічного обговорення активізації військового втручання в Україні – крок, який учора повторила Франція, коли французькі військові заявили, що їхні літаки здійснюють спостереження за Чорним морем.

Раніше стверджувалося, що до 50 британських військовослужбовців перебували серед західних спецназівців, які були присутні в Україні на початку цього року – питання, яке уряд ніколи не обговорюватиме публічно.