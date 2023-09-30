Події

22:33 30.09.2023

Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасове фінансування уряду

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Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасове фінансування уряду

Палата представників США схвалила законопроект про тимчасове фінансування, спрямований на запобігання призупиненню роботи уряду, яке має розпочатися опівночі (07:00 за Києвом), повідомляє ВВС у суботу.

До нього входять фонди допомоги на випадок стихійного лиха, але немає допомоги США Україні.

Резолюцію про продовження терміну на 45 днів було запропоновано спікером Палати представників Кевіном Маккарті після демаршу консервативних республіканців, які контролюють палату.

Законопроект має схвалити верхня палата Конгресу, Сенат, перш ніж його підпише президент.

Теги: #сша #уряд #конгрес

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