Події

21:33 30.09.2023

Наслідки прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області ліквідовано

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Наслідки прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області ліквідовано

ПАТ "Укранафта" повідомила про ліквідацію наслідків прориву нафтопроводу на заході України.

"Фахівці "Укрнафти" разом із рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки розриву нафтопроводу 150 мм із розливом нафтопродуктів і горінням в Івано-Франківській області", - йдеться в релізі компанії в суботу ввечері.

Там зазначили, що наразі ситуація контрольована.

"Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено", - уточнили в "Укрнафті", додавши, що обставини події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, поблизу с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області близько 17:00 у суботу, 30 вересня, стався розрив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з подальшим розливом нафтопродуктів уздовж струмка на площі 100 м кв. і горінням, а також із поширенням вогню на приватний будинок.

Станом на 20.00 суботи кількість постраждалих унаслідок аварії зросла до дев'яти осіб, із них двоє дітей і троє дорослих - у критичному стані.

 

 

Теги: #укрнафта #енергетика

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