Події

20:40 30.09.2023

Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

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Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

Окупаційні війська РФ протягом минулої доби п'ять разів обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь і населений пункт Марганецької територіальної громади, повідомляє у своєму телеграмі голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"Протягом дня росіяни п'ять разів застосовували ствольну артилерію по Нікополю і населеному пункту Марганецької ТГ. Люди неушкоджені. Фахівці оглядають місця вибухів. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

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