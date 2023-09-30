Війська агресора п'ять разів обстріляли Нікопольський район упродовж кількох днів

Окупаційні війська РФ протягом минулої доби п'ять разів обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь і населений пункт Марганецької територіальної громади, повідомляє у своєму телеграмі голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"Протягом дня росіяни п'ять разів застосовували ствольну артилерію по Нікополю і населеному пункту Марганецької ТГ. Люди неушкоджені. Фахівці оглядають місця вибухів. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій", - повідомив він.