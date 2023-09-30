Події

16:50 30.09.2023

Боррель в Одесі: Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією

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Боррель в Одесі: Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією

Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Одеси.

"Одеса - прекрасне історичне місто. Вона має бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу. Замість цього вона потрапляє в новини як частий об'єкт путінської війни. ЄС підтримує відновлення об'єктів, які зазнали варварського руйнування з боку Росії", - написав Боррель у Twitter.

"Минув рік з моменту незаконної анексії Росією Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона. Україна має повне право захистити себе від російської агресії та повернути повний контроль над своєю територією. ЄС підтримує Україну доти, доки це необхідно", - додав він.

 

Теги: #одеса #боррель

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