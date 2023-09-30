Кількість перетинів кордону на виїзд з України на тижні перевищила кількість перетинів на в'їзд на 21 тис. - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд із 23 до 29 вересня перевищила кількість перетинів на в'їзд на 21 тис., тоді як минулого тижня - на 26 тис., а ще тижнем раніше - на 14 тис.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у Facebook, перетини на виїзд знизилися з 306 тис. минулого тижня до 294 тис. цього тижня, тоді як на в'їзд - із 279 тис. до 273 тис.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 39-й тиждень року трохи зросла - зі 135 тис. до 136 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами підскочило з 638 до 775.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення кількості тих, хто виїхав з України над тими, хто в'їхав до неї, на 20 тис., тоді як тижнем раніше ця різниця була 26,9 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, знизилася з 198,7 тис. осіб до 190,9 тис. осіб, тоді як тих, хто в'їхав у протилежному напрямку, - з 171,8 тис. осіб до 170,9 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 29 вересня 2023 року до Польщі з України прибуло 15,96 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 14,17 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову поновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді й до сьогодні завдяки статистиці семи останніх тижнів літа кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 71 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на 26 вересня оцінювали в 5,834 млн, а загалом у світі - у 6,204 млн, що на 6-7 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.