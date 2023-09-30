Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна суттєво нарощує свої виробничі можливості щомісяця, але ще потрібно "немало часу" для того, щоб досягти тих рівнів, коли ми будемо самодостатні.

"Наш шалений сусід Росія будує свій оборонний комплекс 10-річчями. Понад 20 років вони не зупиняючись його будували. Ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця. У нас є кратне зростання навіть за цей рік. Але нам все одно потрібно ще чимало часу для того, щоб досягти тих рівнів, коли ми будемо самодостатні, коли ми будемо в змозі забезпечувати свої збройні сили, свої Сили оборони виробленим в Україні озброєнням та військовою технікою", - сказав Камишін під час спілкування з журналістами на полях Форуму оборонних індустрій.

За словами міністра, на другому році повномасштабної війни українські сили відчувають нагальну потребу в усіх видах озброєння та військової техніки.

"Тому від артилерійських боєприпасів до дронів - усе потрібно виробляти у великих обсягах, ми над цим працюємо", - сказав він.

Міністр наголосив, що понад 20 угод різного рівня було підписано на Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві.

"І це головна можливість для компаній, українських компаній, познайомитися з іноземними, сформувати спільні проєкти, спільні виробництва. Для іноземних компаній - зрозуміти, що в нас у країні є гідне виробництво, здатне разом із ними виробляти озброєння, військово-техніку гідного європейсько-натовського рівня", - пояснив Камишін.

Зокрема, він повідомив про прибуття на Форум великих делегацій зі Сполучених Штатів Америки, а також від кількох великих країн з Європи.

"Загалом представлено понад 30 країн, і це хороший показник того, що збалансована структура відвідувачів. Є навіть відвідувачі з Австралії, і ця компанія шукає можливість тут організувати виробництво безпілотних систем, і заради цього вони приїхали з Австралії", - розповів він.