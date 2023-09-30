Події

11:35 30.09.2023

Унаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено гімназію в Херсоні - Прокудін

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Унаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено гімназію в Херсоні - Прокудін

Російські війська обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі старшої та початкової школи, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. Армія рф "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав він.

Пост супроводжується відео з фіксацією руйнувань "гімназії після чергового російського удару".

 

Теги: #херсон #обстріли

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