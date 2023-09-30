Підрозділи ракетних військ вразили 13 артсистем і станцію РЕБ противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетні комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів і станцію РЕБ противника.