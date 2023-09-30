На фронті за добу відбулося 44 бойових зіткнення

Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку та наступальні дії на бахмутському напрямку - за минулу добу відбулося 44 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 6.00 суботи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Кліщіївки Луганської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак неподалік Тоненького, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також безуспішно намагався відновити втрачене становище південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене становище біля Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.