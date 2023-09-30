Польща і Словаччина підтримуватимуть Україну і після виборів - генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість у тому, що Польща і Словаччина продовжать підтримувати Україну після майбутніх виборів, незважаючи на нещодавні різкі висловлювання на адресу Києва, повідомляє Reuters у п'ятницю, 29 вересня.

"Я очікую і впевнений, що Україна і Польща знайдуть спосіб вирішити ці питання без негативного впливу на військову підтримку України", - сказав Столтенберг в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що Польща, член НАТО, до недавнього часу вважалася одним із найвірніших союзників України в її війні з Росією, але відносини з нею зіпсувалися після рішення Польщі продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Словаччина, що входить до НАТО, також є союзником України, постачаючи військову техніку, включно з винищувачами МіГ-29 і зенітно-ракетними комплексами С-300. Однак лідер опозиції і колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який лідирує в опитуваннях перед виборами, пообіцяв припинити цю військову підтримку, наголошує Reuters.

"Який би новий уряд не був у Словаччині, ми продовжуватимемо засідати на зустрічах НАТО, - сказав Столтенберг, - і я впевнений, що ми знайдемо способи продовжувати надавати підтримку - як ми робили це після кожних виборів у цьому альянсі з початку війни".