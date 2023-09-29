Через ворожі обстріли виробництво ракет частково перемістили за кордон - Данілов

Після ракетного удару по одному з українських виробництв ракет, підприємство перенесли за межі України, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо в п'ятницю.

"Цей удар уже стався давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що "частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його. Адже Росія тільки з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то у них тут усе слабенько".

Також, за словами Данілова, РФ почала удари по українській енергетиці, однак, держава робить усе, щоб пройти цей сезон якомога легше.

"Держава максимально готується, однак це не означає, що в нас не буде проблем взимку. Вони обов'язково будуть, але ми маємо пам'ятати, що вже прожили одну з найскладніших зим як для нас, так і для всього світу. Я не знаю жодної країни, яка б стикалася з такими проблемами взимку під час воєнних дій", - наголосив секретар РНБО.