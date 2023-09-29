Події

21:55 29.09.2023

Через ворожі обстріли виробництво ракет частково перемістили за кордон - Данілов

1 хв читати
Через ворожі обстріли виробництво ракет частково перемістили за кордон - Данілов

Після ракетного удару по одному з українських виробництв ракет, підприємство перенесли за межі України, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо в п'ятницю.

"Цей удар уже стався давно і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об'єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що "частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його. Адже Росія тільки з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то у них тут усе слабенько".

Також, за словами Данілова, РФ почала удари по українській енергетиці, однак, держава робить усе, щоб пройти цей сезон якомога легше.

"Держава максимально готується, однак це не означає, що в нас не буде проблем взимку. Вони обов'язково будуть, але ми маємо пам'ятати, що вже прожили одну з найскладніших зим як для нас, так і для всього світу. Я не знаю жодної країни, яка б стикалася з такими проблемами взимку під час воєнних дій", - наголосив секретар РНБО.

 

 

 

Теги: #рнбо #виробництво #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 29.09.2023
США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

14:00 29.09.2023
Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, - Данілов

Партнери України не можуть сформулювати, що таке перемога, - Данілов

14:53 28.09.2023
Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

10:23 28.09.2023
Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

09:22 28.09.2023
На Миколаївщині знищено 22 повітряні цілі, по Миколаєву завдано ракетного удару - голова ОВА

На Миколаївщині знищено 22 повітряні цілі, по Миколаєву завдано ракетного удару - голова ОВА

16:25 27.09.2023
Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передачу Україні несправних ракет С-300

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передачу Україні несправних ракет С-300

18:11 25.09.2023
Nestlé в Україні у 2024 р. планує зростання обсягів виробництва

Nestlé в Україні у 2024 р. планує зростання обсягів виробництва

07:28 23.09.2023
Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

15:55 21.09.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

11:18 21.09.2023
Унаслідок російського обстрілу в четвер пошкоджено майже 40 будівель, постраждали два десятки людей - Шмигаль

Унаслідок російського обстрілу в четвер пошкоджено майже 40 будівель, постраждали два десятки людей - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія атакує південь України ударними БпЛА

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

ОСТАННЄ

Росія атакує південь України ударними БпЛА

Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

Сім країн ЄС замовили боєприпаси в рамках програми з надання допомоги Україні

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Порошенко обговорив із міністром оборони Швеції посилення військової допомоги ЗС України та виробництво бронемашин CV-90

Подоляк: Допуск РФ до міжнародних заходів, організацій і торгівлі затягує війну і заохочує порушення міжнародних законів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА