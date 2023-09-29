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19:18 29.09.2023

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала по противнику 11 ударів, ракетники вразили 13 російських артсистем і станцію РЕБ

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Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала по противнику 11 ударів, ракетники вразили 13 російських артсистем і станцію РЕБ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження живої сили та техніки ворога і двох ударів по зенітно-ракетних комплексах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів і станцію РЕБ противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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