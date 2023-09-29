Генштаб ЗСУ: за добу відбулося 33 бойових зіткнення

Сили оборони відбивають атаки противника на бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках, на мелітопольському продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, "на бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Кліщіївки Донецької області...На авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Авдіївки Донецької області. Наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області".

"На мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Також наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області", - додає Генштаб.

За даними Генштабу, на шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі на захід від Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту", - наголошується в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, на волинському та поліському напрямках оперативна ситуція без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. Як повідомляється, артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися понад 25 населених пунктів цього регіону.