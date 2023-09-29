Події

18:02 29.09.2023

Швейцарія затвердила пакет допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування на чотири роки

2 хв читати
Швейцарія затвердила пакет допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування на чотири роки

Федеральна рада Швейцарії на засіданні у п'ятницю, 29 вересня, затвердила пакет допомоги розміром 100 млн швейцарських франків (близько $109,4 млн - ІФ-У) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні й надання допомоги у відновленні країни, повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні та Молдові.

"Для того, щоб Україна могла впоратися з цим викликом, який загрожує всьому її населенню, Швейцарія вкотре підтвердила свою підтримку та надала пріоритет гуманітарному розмінуванню у своїй Програмі міжнародної співпраці. На гуманітарне розмінування в період із 2024 до 2027 року буде виділено 100 млн швейцарських франків", - зазначається в повідомленні.

Фінансування буде порівну надане від Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) і Федерального департаменту закордонних справ (FDFA). Швейцарія також пропонує свій досвід для вирішення цієї гуманітарної проблеми.

Зазначається, що за 18 місяців від початку повномасштабної війни Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками, третина території (174 тис. кв. км) забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Отже, розмінування є питанням першочергової важливості та необхідною передумовою відновлення країни.

У посольстві також наголосили, що Швецарія вже бере участь у гуманітарному розмінуванні в Україні. Загалом 15,2 млн швейцарських франків було виділено у 2022 та 2023 роках, зокрема на підтримку діяльності Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та Швейцарського фонду протимінної діяльності. Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) надав українським рятувальникам машину для розмінування від Digger Foundation, організації, що базується у швейцарському кантоні Юра, і фінансує навчання з гуманітарного розмінування від Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування для українських фахівців.

"Завдяки цьому додатковому пакету допомоги на 100 млн швейцарських франків Швейцарія зможе посилити роботу з дезактивації вибухонебезпечних предметів і розмінування, яку проводить Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) та інші оператори, надати обладнання і провести навчання українських саперів, підтримати уряд у його зусиллях з координації цієї ініціативи та вивчити інші інноваційні рішення. Проєкти відбиратимуть на основі потреб на місцях і можливостей різних операторів гуманітарного розмінування під загальною супервізією посольства Швейцарії в Києві", - зазначається в повідомленні.

Теги: #україна #швейцарія #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 29.09.2023
США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

18:12 29.09.2023
Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

Фінансування ЄБРР в Україні досягло EUR1,2 млрд у 2023 році

17:55 29.09.2023
Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшника, у грудні ліцензований експорт українських агротоварів буде дозволено

Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшника, у грудні ліцензований експорт українських агротоварів буде дозволено

15:31 29.09.2023
У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України

У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України

04:17 29.09.2023
Росія 30 разів обстріляла прикордоння Сумської області

Росія 30 разів обстріляла прикордоння Сумської області

02:46 29.09.2023
Мінкультури визнало архітектурною пам'яткою будівлю Київського повітового земства на Рейтарській

Мінкультури визнало архітектурною пам'яткою будівлю Київського повітового земства на Рейтарській

00:42 29.09.2023
Україна та Франція обговорили подальшу оборонну співпрацю

Україна та Франція обговорили подальшу оборонну співпрацю

20:38 28.09.2023
Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорила План дій Києва

Координаційна платформа щодо української сільгосппродукції обговорила План дій Києва

17:39 28.09.2023
Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

17:33 28.09.2023
Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

Зеленський у роковини розстрілів у Бабиному Яру: Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке вчинив Голокост

Зеленський анонсував важливі новини і для українських воїнів, і для всієї держави

ОСТАННЄ

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Порошенко обговорив із міністром оборони Швеції посилення військової допомоги ЗС України та виробництво бронемашин CV-90

Подоляк: Допуск РФ до міжнародних заходів, організацій і торгівлі затягує війну і заохочує порушення міжнародних законів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала по противнику 11 ударів, ракетники вразили 13 російських артсистем і станцію РЕБ

Генштаб ЗСУ: за добу відбулося 33 бойових зіткнення

Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни

Зеленський у роковини розстрілів у Бабиному Яру: Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке вчинив Голокост

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА