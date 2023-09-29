Швейцарія затвердила пакет допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування на чотири роки

Федеральна рада Швейцарії на засіданні у п'ятницю, 29 вересня, затвердила пакет допомоги розміром 100 млн швейцарських франків (близько $109,4 млн - ІФ-У) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні й надання допомоги у відновленні країни, повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні та Молдові.

"Для того, щоб Україна могла впоратися з цим викликом, який загрожує всьому її населенню, Швейцарія вкотре підтвердила свою підтримку та надала пріоритет гуманітарному розмінуванню у своїй Програмі міжнародної співпраці. На гуманітарне розмінування в період із 2024 до 2027 року буде виділено 100 млн швейцарських франків", - зазначається в повідомленні.

Фінансування буде порівну надане від Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) і Федерального департаменту закордонних справ (FDFA). Швейцарія також пропонує свій досвід для вирішення цієї гуманітарної проблеми.

Зазначається, що за 18 місяців від початку повномасштабної війни Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками, третина території (174 тис. кв. км) забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Отже, розмінування є питанням першочергової важливості та необхідною передумовою відновлення країни.

У посольстві також наголосили, що Швецарія вже бере участь у гуманітарному розмінуванні в Україні. Загалом 15,2 млн швейцарських франків було виділено у 2022 та 2023 роках, зокрема на підтримку діяльності Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та Швейцарського фонду протимінної діяльності. Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) надав українським рятувальникам машину для розмінування від Digger Foundation, організації, що базується у швейцарському кантоні Юра, і фінансує навчання з гуманітарного розмінування від Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування для українських фахівців.

"Завдяки цьому додатковому пакету допомоги на 100 млн швейцарських франків Швейцарія зможе посилити роботу з дезактивації вибухонебезпечних предметів і розмінування, яку проводить Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) та інші оператори, надати обладнання і провести навчання українських саперів, підтримати уряд у його зусиллях з координації цієї ініціативи та вивчити інші інноваційні рішення. Проєкти відбиратимуть на основі потреб на місцях і можливостей різних операторів гуманітарного розмінування під загальною супервізією посольства Швейцарії в Києві", - зазначається в повідомленні.