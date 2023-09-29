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16:10 29.09.2023

Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

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Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у п'ятницю в Києві з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський наголосив, що в Україну навіть під час війни надходять інвестиції, але для відновлення та стабільного економічного розвитку їхні обсяги мають бути значно більшими.

"Якщо ми матимемо надійну систему ППО та робочі місця, люди повертатимуться в Україну навіть зараз, поки триває війна", - зазначив президент.

За його словами, Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо. Крім того, глава держави наголосив на необхідності посилення фінансування реалізації проєктів у приватному секторі, а також залучення додаткового приватного капіталу для відновлення країни.

Президент ЄБРР, зі свого боку, розповіла про переговори з українським урядом і прем'єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду. "Ми й надалі підтримуватимемо "Укренерго" в будівництві захисту від повітряних атак. Також ми працюємо з "Нафтогазом", щоб забезпечити великі запаси газу. Крім того, в нас є проєкт із "Укргідроенерго". І ми продовжуватимемо фінансування "Укрзалізниці" та транспорту", - повідомила Оділь Рено-Бассо.

За її словами, банк має намір сфокусуватися на проєктах у приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві. ЄБРР також співпрацює з банками у фінансуванні малого й середнього бізнесу, зокрема в напрямі страхування ризиків.

Оділь Рено-Бассо поінформувала, що ЄБРР працює над збільшенням свого статутного капіталу, що дасть змогу спрямувати додаткове фінансування на відбудову України.

 

Теги: #єбрр #зеленський

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