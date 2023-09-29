ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували ще 340 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 34 артсистеми, одну РСЗВ, 34 безпілотники, 22 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 277660 (+340) осіб, танків - 4687 (+8) од, бойових броньованих машин - 8972 (+10) од, артилерійських систем - 6409 (+34) од, РСЗВ - 794 (+1) од, засоби ППО - 536 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34), крилаті ракети - 1529 (+0), кораблі/катери - 20 (+0) од, - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од, спеціальна техніка - 930 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.