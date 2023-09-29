Події

07:52 29.09.2023

Ворог за добу завдав 83 авіаудари і 63 обстріли з РЗСО, є жертви і поранені

1 хв читати
Ворог за добу завдав 83 авіаудари і 63 обстріли з РЗСО, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська за добу здійснили 83 авіаудари і 63 обстріли з РЗСО, є жертви і поранені, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог завдав 83 авіаційні удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, авіаційних ударів зазнали Грабівське Сумської області; Кругле, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Новоселівське Луганської області; Торське, Сіверське, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Біла Гора, Авдіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Одночасно Повітряні сили ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 - по станціях РЕБ. Також українські захисники знищили 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ вразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 29.09.2023
ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

08:10 29.09.2023
ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

07:23 29.09.2023
Ворог намагався повернути втрачені позиції на запорізькому та авдіївському напрямках, але марно - Генштаб ЗСУ

Ворог намагався повернути втрачені позиції на запорізькому та авдіївському напрямках, але марно - Генштаб ЗСУ

19:55 28.09.2023
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по живій силі та техніці ворога

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по живій силі та техніці ворога

08:33 28.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів і 38 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів і 38 артилерійських систем

08:16 28.09.2023
ЗС України відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках

ЗС України відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках

08:06 28.09.2023
Окупанти завдали два ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

08:03 28.09.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:37 27.09.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:37 27.09.2023
Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 340 окупантів

Зеленський провів нараду з керівництвом розвідвідомств

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

ОСТАННЄ

Ексначштабу ПВК "Вагнер" доручили формувати добровольчі підрозділи для війни в Україні

Держспецзв'язку та Мінцифри передали на фронт ще понад 1,7 тис. дронів

Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

Ворог обстріляв 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування

На Харківщині підірвався трактор, постраждали дві людини

У результаті ракетної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в Миколаєві

Окупанти випустили 671 снаряд по Херсонській області, загинуло троє і поранено п'ятеро людей

ППО збила БПЛА над Сумською областю

Ворог зранку завдав ракетного удару по Миколаєву, сталася пожежа

Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого виникла пожежа і є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА