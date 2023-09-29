Ворог за добу завдав 83 авіаудари і 63 обстріли з РЗСО, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська за добу здійснили 83 авіаудари і 63 обстріли з РЗСО, є жертви і поранені, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог завдав 83 авіаційні удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, авіаційних ударів зазнали Грабівське Сумської області; Кругле, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Новоселівське Луганської області; Торське, Сіверське, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Біла Гора, Авдіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Одночасно Повітряні сили ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 - по станціях РЕБ. Також українські захисники знищили 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ вразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.