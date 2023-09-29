Події

07:23 29.09.2023

Ворог намагався повернути втрачені позиції на запорізькому та авдіївському напрямках, але марно - Генштаб ЗСУ

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Ворог намагався повернути втрачені позиції на запорізькому та авдіївському напрямках, але марно - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції на запорізькому та авдіївському напрямках, але марно, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 21 бойове зіткнення. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене становище в районі Красного Запорізької області, але успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Також противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районі південніше Авдіївки Донецької області в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку. Крім того, ЗСУ успішно відбили атаку ворога неподалік Невельського та біля Урожайного Донецької області на шахтарському напрямку.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Мар'їнки Донецької області, де минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Також українські захисники успішно відбили атаку ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області.

Разом із тим, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗС України на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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