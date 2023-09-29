29 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 583 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 583 RUSSIAN AGRESSION

29 вересня відзначають Всесвітній день серця, День отоларинголога, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи.

В Україні - День пам'яті жертв Бабиного Яру.

У Китаї - Чжунцю - свято Місяця і врожаю, у Португалії - прославлення Блаженного Фернандо, якого португальці шанують як святого.

Католицька церква святкує День святого Михайла.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріака Відлюдника.

У євреїв - Суккот. Починається на 15-й день нового року (15 тишрей) і триває 7 днів, це час, коли хлібороби, завершивши збирання врожаю, можуть відпочити до перших дощів.

День пам'яті жертв Бабиного Яру

Бабин Яр – місце пам’яті та некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941–1943 роках. Серед них – євреї і роми, червоноармійці, комуністи, підпільники Організації українських націоналістів, в’язні Сирецького концтабору, "саботажники", порушники комендантської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова.

Масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру 29–30 вересня 1941 року став символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи

День уперше відзначили у 2019 році з ініціативи Генеральної асамблеї ООН, щоб підвищити суспільну свідомість щодо важливості цієї проблеми та шляхів її вирішення.

Всесвітній день серця

Щороку через серцеві захворювання помирає близько 17 мільйонів людей у всьому світі. Прогнози також невтішні, адже вони говорять про те, що до 2030 року від інфаркту чи інсульту помиратимуть вже близько 23 мільйонів людей. Саме тому і було створено Всесвітній день серця. Ідею подав колишній президент Всесвітньої федерації серця Ентоні Баєс де Луна. Тож 1999 року Всесвітня федерація серця та ВООЗ оголосили про створення окремої події.

Ще цього дня:

1922 - У Звенигородці Черкаської області під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзді" отаманів Холодного яру, було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи погане, на цей "з'їзд" не прибули отамани Чорний Ворон, Гонта та деякі інші;

1926 - Закрито і проголошено музеєм Києво-Печерську лавру;

1938 - Засуджено до смертної кари українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 - Початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 - Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень;

2003 - Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла; подальший Конфлікт щодо острова Тузла;

Церковне свято

29 вересня - день пам'яті преподобного Киріака Відлюдника. Святий мешкав у Карфагені і став читцем у досить юному віці. З дитинства цікавився церковними книгами, життям святих, відвідував храм. Якось вирішив піти в пустелю, відшукати там святе місце і жити відлюдником, щоб молитися щодня Господу.

Перед смертю Киріак покликав братію монастиря, благословив усіх і помолився. Загалом преподобний Киріак прожив 109 років.

Іменини: Віктор, Людмила, Михайло.