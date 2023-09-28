Картина Моне, яка ніде не виставлялася, може піти з молотка за $65 млн

Міжнародний дім Christie's у листопаді проведе аукціон сучасного мистецтва в Нью-Йорку, в рамках якого буде продано картину Клода Моне, що ніколи раніше не виставлялася, пише Barron's.

Полотно під назвою Le bassin aux nympheas ("Ставок із лататтям") було створене в період із 1917 до 1919 року, з 1972 року воно перебуває в неназваній приватній колекції. Оцінка вартості картини становить щонайменше $65 млн.

Латаття (також німфеї, білі або водяні лілії) є одним із прославлених сюжетів на картинах Моне (1840-1926). У 2018 році одне з близько 250 зображень латаття пензля французького імпресіоніста з колекції Девіда і Пеггі Рокфеллерів було продано за рекордні $85 млн.