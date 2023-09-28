Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму, постраждалих немає, на підприємстві пожежа

Російські війська двома ракетами завдали удару по території Авдіївського коксохімічного заводу в м. Авдіївка Донецької області вдень у четвер, 28 вересня, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Близько 13:10 окупанти завдали авіаракетного удару двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", - розповів Барабаш у коментарі "Суспільне Донбас".