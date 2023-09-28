Події

15:25 28.09.2023

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

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НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

НАТО на форумі оборонної промисловості в Стокгольмі обговорить можливість збільшення виробництва боєприпасів.

"Наступного тижня - форум оборонної промисловості НАТО в Стокгольмі, де ми можемо також обговорювати, як нам поліпшити ситуацію", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер у Києві на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас нещодавно була зустріч у НАТО в так званому рамковому контексті. Це $2,5 млрд на основні боєприпаси, з яких 1 млрд - на жорсткі контракти. Тобто, ви можете бути впевнені, що ми вироблятимемо боєприпаси й озброєння", - сказав він.

"Для українців це буде трагедією, якщо Росія переможе, але це буде й дуже небезпечно для нас. Тому в наших безпекових інтересах надання Україні якомога більшої підтримки", - зазначив генсек НАТО.

Теги: #нато #форум #боєприпаси

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