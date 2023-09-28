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15:22 28.09.2023

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

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Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наявні на сьогодні відносини і рівень співпраці України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і таким, що посилює обидві сторони.

"Є необхідна співпраця в різних галузях - від розвитку до кіберзахисту. Україна успішно використовує і вдосконалює тактику використання зброї Альянсу, багатьох систем - від гармат до протиповітряної оборони. Повністю й ефективно взаємодіють наші інституції, і між Україною та Альянсом, і на двосторонньому рівні між Україною та державами-членами НАТО", - заявив Зеленський на спільній із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Києві в четвер.

У зв'язку з цим, як наголосив президент, "сама реальність є доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природним, яке посилюватиме і Україну, і НАТО".

Зеленський також наголосив, що "результати нашої співпраці очевидні, зокрема, створено й успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист".

Крім того, він заявив, що "сама сьогоднішня розмова зі Столтенбергом - це вже розмова, де-факто, союзників і питання лише часу, коли Україна стане членом Альянсу де-юре".

"Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, який об'єднує всіх членів НАТО. І перемога України в цій неспровокованій і злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку і мир. І не лише для нашої держави, а й усього континенту", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував генеральному секретарю НАТО та всім партнерам, які допомагають Україні захищати свободу.

Теги: #нато #україна

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