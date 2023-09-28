Події

14:55 28.09.2023

Столтенберг і Зеленський обговорили поточні оборонні потреби України

1 хв читати
Столтенберг і Зеленський обговорили поточні оборонні потреби України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Маю честь повернутися до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Ми обговорили найбільш нагальні потреби України та подальші кроки в рамках підтримки НАТО. Що сильнішою стає Україна, то ближче ми до припинення російської агресії", - написав Столтенберг у соцмережі Х (раніше Twitter).

Зеленський зі свого боку подякував Столтенбергу за змістовну розмову.

"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і вдячний за нашу змістовну розмову. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

Теги: #оборона #столтенберг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 28.09.2023
Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

14:53 28.09.2023
Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

14:12 28.09.2023
Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

10:02 28.09.2023
Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів у Києві - глава МЗС України

Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів у Києві - глава МЗС України

08:56 28.09.2023
Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

23:41 27.09.2023
Воїнам потрібно більше інструментів для знищення ракет та дронів – Зеленський

Воїнам потрібно більше інструментів для знищення ракет та дронів – Зеленський

12:16 27.09.2023
Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

20:39 26.09.2023
Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

17:42 26.09.2023
Зеленський обговорив із головою Нацради Австрії питання євроінтеграції та спільних економічних проєктів

Зеленський обговорив із головою Нацради Австрії питання євроінтеграції та спільних економічних проєктів

14:24 26.09.2023
Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ

Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму, постраждалих немає, на підприємстві пожежа

Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів

Шмигаль передав послу США концепт посилення стійкості демократії в Україні

СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до Росії

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

У Молдові оточили озеро Гирбовець після того, як поруч знайшли уламки ракети - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА