Столтенберг і Зеленський обговорили поточні оборонні потреби України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Маю честь повернутися до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Ми обговорили найбільш нагальні потреби України та подальші кроки в рамках підтримки НАТО. Що сильнішою стає Україна, то ближче ми до припинення російської агресії", - написав Столтенберг у соцмережі Х (раніше Twitter).

Зеленський зі свого боку подякував Столтенбергу за змістовну розмову.

"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і вдячний за нашу змістовну розмову. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.