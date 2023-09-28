Події

13:02 28.09.2023

Через обстріли ТЕС у південному регіоні зазнала пошкоджень - "Укренерго"

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Через обстріли ТЕС у південному регіоні зазнала пошкоджень - "Укренерго"

Увечері 27 вересня через масові ворожі обстріли зазнала ушкоджень теплова електростанція (ТЕС) у південному регіоні країни, повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

В Україні також через бойові дії або з інших причин залишаються без електроенергії 404 населених пункти.

"Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - зазначили в НЕК.

27 вересня для підтримання балансу між споживанням і виробництвом електроенергії традиційно для нинішнього місяця було обмежено роботу вітрових і сонячних електростанцій у денні години з 10:30 до 15:20.

За даними "Укренерго", у четвер триває імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 131 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт.

Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови загальним обсягом 5 305 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.

Теги: #пошкодження #тес #обстріли

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