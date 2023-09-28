Події

12:50 28.09.2023

Окупанти втратили вже майже 90 літаків у боях, обслуговування тих, що залишилися, ускладнене - британська розвідка

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Окупанти втратили вже майже 90 літаків у боях, обслуговування тих, що залишилися, ускладнене - британська розвідка

Окупаційні Повітряно-космічні сили РФ (ПКС) втратили в боях майже 90 літаків із лютого 2022 року, повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер.

"Деякими типами бойових літаків вони літають набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. У всіх літаків є розрахунковий термін служби в льотних годинах. Досить імовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час Росія з'їдає термін служби багатьох своїх літаків набагато швидше, ніж планували ПКС. Необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється нестачею запасних частин через зростаючий попит і міжнародні санкції", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що ПКС РФ, як і раніше, зберігають можливість збільшити кількість бойових вильотів над окупованими районами України, однак оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міноборони РФ, зношення літаків знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації ПКС.

 

Теги: #літаки #втрати #окупанти

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