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10:02 28.09.2023

Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів у Києві - глава МЗС України

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Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів у Києві - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вже найближчими днями в Києві відбудеться Форум оборонних індустрій, участь у якому підтвердили понад 165 компаній із різних країн світу.

"За кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій. Це наша ініціатива, бо ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість постачань тільки за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, насамперед в Україні. Ми працюємо разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Камишіним і міністром оборони Умєровим для того, щоб максимально отримати у цьому синергію і результат", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як розповів очільник МЗС, перший український Форум оборонних індустрій збере в Києві представників не лише європейських компаній, а й з інших частин світу.

"Оскільки всі відчувають вигоду від цього: тому що ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід до бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти. Ми просто, в гарному сенсі цього слова, влучили в "живий нерв" світової політики, бо, на жаль, є часи розброюватися, а є часи озброюватися. І світ наразі перебуває у фазі, коли доводиться озброюватися, тому що є такі персонажі, як Путін, які живуть категоріями війни, а не миру", - наголосив Кулеба.

За його словами, ідея форуму народилася в МЗС іще навесні цього року, і нині за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу. Він додав, що "це приклад реальної командної роботи трьох міністерств в інтересах оборони України".

"Основний фокус наразі, безумовно, на компаніях, на підписанні ними контрактів, на створенні альянсів. І тут робота Мінстратегпрому і Міноборони є ключовою, щоб наповнити це все реальним змістом. А МЗС відповідно працює з кожною країною, щоб вони делегували максимальну кількість кампаній для участі в цьому форумі. Ми створюємо "політичну парасольку" для форуму, щоб компанії бачили: те, що вони планують робити разом з Україною, користується політичною підтримкою їхніх урядів, а також ЄС і НАТО", - пояснив Кулеба.

Теги: #форум #оборона #індустрії

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