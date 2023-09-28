Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом, повідомляє сайт президента України в четвер уранці.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати можливості української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Співрозмовники також обговорили питання посилення українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації щодо підтримки України та початок переговорів із Великою Британією щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", - сказав президент.