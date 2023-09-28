Події

08:16 28.09.2023

ЗС України відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках

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ЗС України відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на бахмутському, мар'їнському та шахтарському напрямках у Донецькій області за минулу добу, а також продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, ЗСУ завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника поблизу Рівного Донецької області.

На запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене становище біля Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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