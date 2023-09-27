Стефанчук із робочим візитом відвідає Ірландію

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 28-29 вересня перебуватиме з робочим візитом в Ірландії, повідомляє пресслужба українського парламенту.

У Дубліні він візьме участь у Європейській конференції голів парламентів, де виступить на панельній дискусії за темою "Наслідки загарбницької війни Росії проти України та роль національних парламентів у відновленні України".

"Конференція, що об'єднує голів парламентів 46 країн-членів Ради Європи, а також голів найавторитетніших міжпарламентських асамблей та країн-партнерів, є важливим майданчиком для консолідації підтримки України в умовах загарбницької війни Росії проти України та просування, в цьому контексті, важливих зовнішньополітичних ініціатив нашої держави. Окрім безпосередньої участі в дискусіях Конференції, заплановано широке коло двосторонніх зустрічей Руслана Стефанчука, як з його європейськими колегами, так і з очільниками парламентів інших регіонів світу, президентами міжпарламентських асамблей", - наголошується в повідомленні.

У фокусі уваги - посилення військової, фінансової, гуманітарної підтримки України, європейська та євроатлантична інтеграція України, реалізація української Формули миру, а також посилення динаміки міжпарламентського співробітництва.