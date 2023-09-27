ЗСУ відбили атаки окупантів на сході України і продовжують контрнаступ на мелітопольському та бахмутському напрямках

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на бахмутському, мар'їнському та шахтарському напрямках у Донецькій області за минулу добу, а також продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, ЗСУ завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби відбулося 14 бойових зіткнень. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

"На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Григорівки Донецької області... На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили вісім атак ворога безпосередньо в районі Мар'їнки Донецької області... На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області", - ідеться у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна ситуація без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах", - розповіли в Генштабі.