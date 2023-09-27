Марина Абрамович увійшла до наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Художниця Марина Абрамович, засновниця Marina Abramovic Institute, увійшла до складу наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", повідомляє пресслужба Центру.

"Сформована як міжнародна команда авторитетних правозахисників, науковців, політиків, бізнесменів, релігієзнавців та діячів культури, наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Фонду. Очолює її ізраїльський державний і політичний діяч, дисидент Натан Щаранський", - наголошується в повідомленні.

Марина Абрамович - одна з найвідоміших сучасних художниць. У своїх роботах вона досліджує можливості людського тіла і розуму, а також відносини між художником і публікою. У 1997 році Абрамович отримала премію "Золотий лев" 47 Венеційської бієнале за перформанс "Балканське бароко" на згадку про жертв війни в Югославії. Серед її робіт - "Ритм 0" (1974 р.), Seven Easy Pieces (2005 р.), "У присутності художника" (2010 р.), а також "Кристалічна стіна плачу" в Бабиному Яру (2021 р.).