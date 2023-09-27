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18:29 27.09.2023

Корейська корпорація водних ресурсів допоможе відновлювати населені пункти в Україні

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Корейська корпорація водних ресурсів K-water працюватимуть над відновленням інфраструктури населених пунктів, зруйнованих унаслідок російської агресії, відповідний меморандум про співпрацю підписано 25 вересня.

"Ми працюємо над комплексним відновленням населених пунктів, які були зруйновані російськими військами. Це відбудова і соціальної інфраструктури, і приватних будинків, і комунікацій. Досвід іноземних компаній дозволить працювати більш ефективно та зробити проєкти більш якісними", - прокоментував майбутню співпрацю заступник глави Агентства відновлення Валерій Іванов, слова якого наведено у пресрелізі.

В Агентстві відновлення зазначили, що K-water має великий досвід у будівництві та забезпеченні роботи водних комунікацій і готова ділитися ним з українськими партнерами.

"Ми хотіли б долучитися до відновлення зруйнованих українських міст. Чудово знаю, що для цього необхідні великі кошти. Ми приїхали не для того, щоб розпочинати якісь нові бізнеси для отримання прибутку, а допомогти Україні в її боротьбі та відновленні", - сказав президент K-water Сог де Юн.

У межах підписаного меморандуму він запропонував визначити пріоритетні проєкти, за якими корпорація може надати допомогу обладнанням, супутніми матеріалами тощо. Корейські партнери готові надати благодійну допомогу від своєї компанії, а також проводити переговори щодо фінансування з боку уряду Республіки Корея.

У пресрелізі уточнюється, що серед проєктів, які є пріоритетними для Агентства відновлення і можуть бути реалізовані у співпраці з K-water, - водопостачання в селі Посад-Покровське Херсонської області.

Також, згідно з меморандумом, сторони обмінюватимуться досвідом будівництва "розумних міст", реалізацією різноманітних інфраструктурних проєктів, які допоможуть у відновленні пошкодженої та зруйнованої української інфраструктури.

Як повідомлялося, нещодавно під час українсько-корейського бізнес-форуму було оприлюднено шість пілотних проєктів із відновлення України, в яких має намір брати участь Республіка Корея.

Зокрема, було укладено меморандум про співпрацю Агентства відновлення з Корейською корпорацією з інфраструктури та розвитку міст (KIND).

Корейську корпорацію водних ресурсів K-water улітку 2023 року обрано виконавцем проєкту "Смарт-сіті: генплан Умані", а також укладено меморандум про взаєморозуміння, який передбачає технічну допомогу в реконструкції Каховської греблі, де K-water здійснюватиме техсупровід і, можливо, стане спонсором.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї Юн Сок Єль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові $2,3 млрд, щоб допомогти країні відновити мир і відбудуватися після повномасштабної війни з Росією. З них $300 млн надійдуть у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а ще $2 млрд - у вигляді кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

Теги: #корея #україна #відновлення

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