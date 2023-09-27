До Дня захисників і захисниць України Київ виплатить майже 35 млн грн адресної матеріальної допомоги

До Дня захисників і захисниць Київ надасть матеріальну допомогу майже 36 тисячам містян на загальну суму приблизно 35 млн грн, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"До Дня Захисників і Захисниць України Київ виплатить майже 35 млн грн адресної одноразової матеріальної допомоги. Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як повідомив Кличко, матеріальну допомогу отримають, зокрема, "кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти; кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни; кияни, які брали участь у Революції гідності; а також - члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності".

"Розмір виплат становить від 900 до 1500 грн", - уточнив мер.