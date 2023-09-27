СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня цього року, інформують у СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу значиться, що напередодні цієї дати зловмисники відправили росіянам координати для удару по місту.

"Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, "наведенням" російських ракет на Київ опікувалися двоє місцевих жителів, які працювали на Головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

"У поле зору воєнної розвідки рф вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва", - уточнюють у СБУ.

За вказівкою російської спецслужби агенти відстежували місця базування та переміщення сил оборони в столичному регіоні: для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників.

Як ідеться в повідомленні, фігуранти також "втемну" використовували своїх знайомих, у яких випитували необхідну інформацію під виглядом побутових розмов.

Окрім того, ворожі агенти надсилали своєму російському куратору фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, а для передання відомостей зловмисники використовували месенджер, створивши декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання зловмисники отримували з РФ гроші.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об'єктів і листування з агресором. Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого "куратора" з ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.