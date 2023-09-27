Події

12:13 27.09.2023

Іран запустив супутник дистанційного зондування

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Ірану вдалося здійснити успішний запуск супутника дистанційного зондування Землі Nour 3, повідомляє агентство ІРНА.

За інформацією агентства, супутник виведено на орбіту висотою 450 км. Запуск Nour 3 здійснив Корпус вартових Ісламської республіки із використанням створеної в Ірані ракети Ghassed.

Раніше представник іранського уряду Алі Бахадорі Джахромі повідомив, що Іран через вісім років має намір стати регіональним центром у сфері запуску космічних апаратів і надання інших космічних послуг. За його словами, "основним майданчиком для міжнародних запусків буде космічна база Чабахар, яку наразі будують під управлінням Іранської космічної організації".

Джахромі також повідомив, що уряд розглядає програми у сфері проєктування і будівництва різних типів телекомунікаційних, вимірювальних і радіолокаційних супутників з опорою на внутрішні можливості країни.

Теги: #іран #супутник

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