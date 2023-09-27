На мар'їнському напрямку окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції ЗС України за добу

ЗСУ продовжують оборону на сході та півдні України, у районі Мар'їнки відбили 13 атак, просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках - відбулося 26 бойових зіткнень, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника поблизу населеного пункту Сєверне Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, боронять нашу землю від окупантів.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.