Російські війська за добу завдали десять ракетних і 77 авіаційних ударів по Україні

Окупанти завдали 10 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

Крім того, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих "Шахедів".

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Як повідомляє Генштаб, авіаційних ударів зазнали Грабовське, Попівка Сумської області; Стариця, Гатище, Синьківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.