У Бериславі пошкоджено медзаклад після російського обстрілу

У Бериславі Херсонської області пошкоджено медичний заклад унаслідок атаки авіації РФ, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграм-каналі.

"Російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі! Через влучання керованої авіабомби в лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення", - ідеться в повідомленні.

"Інформація уточнюється", - наголосили в обладміністрації.