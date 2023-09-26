Події

19:57 26.09.2023

У Бериславі пошкоджено медзаклад після російського обстрілу

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У Бериславі пошкоджено медзаклад після російського обстрілу

У Бериславі Херсонської області пошкоджено медичний заклад унаслідок атаки авіації РФ, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграм-каналі.

"Російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі! Через влучання керованої авіабомби в лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення", - ідеться в повідомленні.

"Інформація уточнюється", - наголосили в обладміністрації.

Теги: #херсонщина #руйнування #обстріл

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