Події

12:45 26.09.2023

Буданов: Наша мета - сповільнити виробництво російського озброєння

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Буданов: Наша мета - сповільнити виробництво російського озброєння

Атаки дронів на території РФ переважно націлені на підприємства ракетної галузі російського військово-промислового комплексу, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Як пояснив Буданов у коментарі виданню NV, третина відповідних підприємств розташована в європейській частині Росії і "доступна невідомим безпілотникам".

Начальник ГУР нагадав про нещодавні удари по заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську, де виробляють електроніку для російських ракет, а також по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області, де виробляють компоненти ракетного пального.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах військово-промислового комплексу РФ, ставимо за мету тільки одне: сповільнити виробництво російського озброєння", - наголосив Буданов.

Теги: #буданов #гур_міноборони

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